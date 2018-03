Acht mensen opgepakt bij huiszoekingen in terreurdossier

De federale politie voerde zondag onder meer een groots opgezette huiszoeking uit in de Hoveniersstraat in Mechelen. Foto: JVDP

Geraardsbergen / Sint-Jans-Molenbeek / Mechelen - Er hebben zondag in het kader van een terreuronderzoek meerdere huiszoekingen plaatsgevonden in Molenbeek, Mechelen en Geraardsbergen. Dat bevestigt het federaal parket aan Nieuwsblad.be.

“De huiszoeking vond plaats in het kader van een terreurdossier”, zegt Wenke Rogge van het federaal parket. “Daarbij werden geen explosieven aangetroffen. Wel zijn er spullen meegenomen voor analyse”, aldus Rogge. Nog volgens het parket staat het onderzoek volledig los van de dossiers van de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 of Brussel/Zaventem op 22 maart 2016.

Bij de huiszoeking in Mechelen is de politie binnengevallen in een verkeerde flat. Het is al de tweede keer dat die bewuste deur wordt ingebeukt, terwijl het eigenlijk de overbuurman is die ze moesten hebben.

Vals alarm

In totaal vonden er zeven huiszoekingen plaats, waarbij acht personen zijn meegenomen voor verhoor. Ze wonen allemaal in Molenbeek. Volgens de Franstalige krant La Dernière Heure hadden speurders aanwijzingen dat de verdachten een aanslag aan het voorbereiden waren. Maar die informatie blijkt nu niet te kloppen, zo meldt onze zusterkrant De Standaard.

De acht personen, van wie het gerecht de nationaliteit niet wil vrijgeven, worden maandag voorgeleid voor de onderzoeksrechter.