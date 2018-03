“Beschuldigde is een psychopaat, sluit hem op en gooi de sleutel weg”: Renaud Hardy barst in tranen uit

Mechelen - Voor advocaat Jef Vermassen is het duidelijk dat Renaud Hardy een psychopatische seriemoordenaar is. “Er zijn zo weinig vergelijkingspunten met onze denkwereld, hij lijkt wel van een andere planeet”, aldus de advocaat die actrice Veerle Eyckermans bijstaat. De enige oplossing, voor Vermassen, is de man opsluiten en de sleutel weggooien. De strafpleiter noemde de beschuldigde ook “geen compleet gestoorde gek”, die toerekeningsvatbaar is. Hardy zelf barstte in tranen uit en liet zich geregeld horen.

De in de Verenigde Staten gebruikelijke term “sociopaat” is voor Vermassen eigenlijk een betere term. “Het gaat over zijn contacten met andere mensen”, pleitte hij. “Hij kan geen echte, diepliggende contacten maken met andere mensen. Hij kan dat niet omdat hij een grote narcist is. Altijd ikke, ikke, ikke.”

Dat narcisme verklaart voor de advocaat ook waarom hij de verkrachting van en moord op Linda Doms gefilmd heeft. “Hij heeft zelf gezegd dat hij zijn wandaden gefilmd heeft met de bedoeling de samenleving te tonen hoe zij een hulpbehoevende gast zoals hij zo ver kunnen krijgen. Zelfmedelijden, dat is typisch voor een narcist. Dat blijkt ook uit de vele rapportbriefjes die hij in de gevangenis stuurde.”

Foto: Photo News

Op dat punt in het pleidooi maakte Hardy misbaar, waarop voorzitter Dirk Thys hem kordaat tot de orde riep. “Ik kan het niet aanhoren. Ik ben doodziek, en ik kom toch naar de zitting”, reageerde de in tranen uitgebarsten Hardy. Na een tussenkomst van Hardy’s eigen advocaat, Frédéric Thiebaut, leek hij weer te kalmeren.

Manipulatie

Vermassen wees op Hardy’s gebrek aan empathie, onder andere in zijn urenlange vrijpartijen met zijn vriendinnen, die hij filmde. “Al na zes minuten vraagt Frieda om te stoppen, maar dat doet hij niet”, aldus Vermassen.

Ook hoe hij mensen manipuleert, toont voor Vermassen Hardy’s psychopatische natuur aan. Dat moet ook blijken uit het feit dat liefde voor hem enkel om seks draait. “Het mag enkel om hem gaan: diepgaande relaties zijn niet mogelijk.”

Vermassen ziet geen schuldbesef bij Hardy. “Het is altijd de fout van een ander”, aldus Vermassen. “Als je niets misdaan hebt, heb je ook geen wroeging.” Daaruit beslaat de advocaat dat Hardy een gevaar is voor altijd. “Sluit hem op en gooi de sleutel weg. Zwijg over therapie, want daar leren ze net uit om te manipuleren. Het zijn mensen die zo anders zijn, waar geen remedie tegen is.”

Verslaafd

Na de toelichting over de psychopathische persoonlijkheidskenmerken sneed Vermassen het hoofdstuk van de seriemoordenaar aan en weerspiegelde dat op Renaud Hardy. “Hardy is verslaafd aan seks, drugs en macht, maar ook aan doden”, zei Vermassen, die Hardy voor negentig procent tot de categorie van de georganiseerde seriemoordenaar toerekende. Volgens Hardy trok hij op moordtocht omdat zijn frietketel dreigde over te koken en op ontploffen stond. Dat aspect heeft hij van de ongeorganiseerde seriemoordenaar.

Vermassen weerspiegelde de kenmerken van de psychopaat op de seriemoordenaar. “Hardy is de grote opschepper. Hij is de meester, die hier een groot ego heeft zonder empathie. Hij stopte niet als de vrouwen aangaven pijn te hebben. Hij deed gewoon door. Dan het sadisme. Hij noemt alles kattenkwaad. Hij liet racewagentjes opzettelijk tegen de benen van mensen rijden. Dat is een volwassene, die mensen zit te koeioneren. Zijn dominantie is gebleven tijdens het gerechtelijk onderzoek. Hier op de zitting ook. Hij antwoordde niet op de vragen. Het hoogtepunt van zijn meesterschap is zijn seksslavin. De spot is ook een aspect van die ongevoeligheid”, ging Vermassen verder.

“Ze hebben geen gevoelens, maar ze gaan ze nadoen. Ze kennen onze gevoelstaal niet. Op dat vlak zijn ze analfabeet. Hardy sprong hier recht tijdens de vertoning van die feiten op Linda Doms. ‘Mijnheer de voorzitter, kunnen die mensen van de jury emotionele begeleiding krijgen?’ was zijn bekommernis”, aldus Vermassen, die onder meer ook verwees naar de vunzige taal van Hardy op rapportbriefjes in de gevangenis, het misbruik van zijn sociale vaardigheden en zijn wraaklust. “De pijn, die Hardy voelt, wil hij afreageren en de vrouwen vormen zijn doelgroep.”

De publicatie van “50 tinten grijs” ziet Vermassen als een breuklijn voor Hardy. “Dat was zo belangrijk: dat boek heeft een ongelooflijke uitwerking, het gaat hem inspireren. Toen is hij beginnen experimenteren met soft sm. Bij sm kan een slachtoffer zich niet verweren, en dat is voor hem enorm belangrijk. Pijn is zijn manier om een ander te bereiken, en wurgen is dan de totale machtsuitoefening.”

Uit zijn internetgeschiedenis moet blijken dat hij interesse had in “granny sex” en “sex with old women”. “Opnieuw: voorkeur voor weerloze mensen, die alleen wonen. In zijn fantasie verwacht hij dat zijn slachtoffer meewerkt, maar zijn grote vergissing is dat zijn slachtoffer niet meewerkt. Daarover is hij ontgoocheld, dus moet hij herbeginnen.”

Tussen het pleidooi door leek Hardy regelmatig in te stemmen met Vermassen en gesticuleert hij druk. Af en toe maakt hij ongepaste gebaren of schiet hij in de lach met anekdotes van de advocaat.

“Geen compleet gestoorde gek”

Vermassen had het in zijn pleidooi ook kort over de toerekeningsvatbaarheid van Renaud Hardy, omdat advocaat Jos Vander Velpen het daar grotendeels over zal hebben. “Dit is geen compleet gestoorde gek die niet weet wat hij doet”, zei Vermassen die naar de theorie van neuroloog Chris Van der Linden verwees. De neuroloog beweerde dat het seriemoorden bij Hardy zou stoppen, als zijn anti-Parkinsonmedicatie aangepast wordt. Vermassen ontkende dat met klem. “Zijn persoonlijkheidsstoornissen zijn daarmee niet opgelost.”

Vermassen hekelde de passage van Van der Linden op het assisenproces. De advocaat vroeg zich af waarom de neuroloog die medicatie dan niet had aangepast, want ook als zijn niet behandelende arts kon hij als neuroloog ingrijpen. “Hardy is toerekeningsvatbaar. Met de aanpassing van medicatie zal de drift of het impulsieve minder zijn, maar zijn drift wordt ook veroorzaakt door zijn persoonlijkheidsstoornis. Ik betreur het dat we de experimentele fase niet hebben meegemaakt met zijn aangepaste medicatie. Zijn persoonlijkheidsstoornissen zijn niet opgelost. De moordgedachten zullen altijd levend aanwezig zijn”, pleitte Vermassen.

Hardy blijft volgens Vermassen controle uitoefenen. “Hij onderbrak zijn daden om te zien of er geen gevaar kon opduiken. Hij handelt bewust. Hij is op weg om de moord te plegen op mevrouw Doms. Hij hield even halt want hij moest de batterij van zijn fototoestel controleren om te zien of die goed opgeladen was. Hardy is iemand die doordacht en doelbewust handelt. Hij zei zelf immers “Uw gsm pakt ge niet mee, want die kan u verraden.” Bij mevrouw Eyckermans ensceneerde hij een schijninbraak. Hij zou doen alsof er een inbraak was gebeurd. “Hij is geen dief. Die schijninbraak moet dienen omdat hij iets anders van plan is. Hij leidde de aandacht af,” aldus Vermassen.