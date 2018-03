Hazard voelt zich eenzaam in de spits: “We hadden nog drie uur kunnen spelen, ik had nog geen bal geraakt”

Wie bevrijdt deze zomer Eden Hazard van Chelsea? Of correcter: van Antonio Conte? Op bezoek bij Manchester City liet de Italiaanse coach de Belg opnieuw opdraven als diepe spits en probeerde hij het strafschopgebied dicht te betonneren. Resultaat: nul kansen voor Chelsea en één goal voor City na een individuele fout. “Dit zijn matchen waarin je het gevoel hebt niet te hebben gevoetbald”, reageerde Hazard.

Hij had zich al druk gemaakt tijdens de wedstrijd. Toen één van de vijf verdedigers een zoveelste lange, ongrijpbare bal naar voren had gejaagd. Met brede armbewegingen drukte Hazard zijn onmacht uit.

“Ik probeer wel te springen, maar tegen Otamendi en La­porte is het moeilijk duels te winnen”, zei de Belg achteraf. “Als Morata of Giroud vooraan staat, is het makkelijker met lange ballen te spelen. Met mij is het wat moeilijker. Ik probeer het maximum te doen, maar we hebben vandaag niet met onze kwaliteiten gespeeld.”

Gefrustreerd naar de kant

De frustraties waren van zijn gezicht af te lezen, toen hij na 89 minuten naar de kant werd gehaald. “Ik had het gevoel een match gespeeld te hebben waarin ik wel gelopen heb, maar niet gevoetbald. Dat is jammer. We hadden nog drie uur kunnen spelen, ik zou geen enkele bal geraakt hebben. Al moet ik wel zeggen dat het de laatste tien, vijftien minuten beter ging. We hadden meer de bal, dat moeten we de hele match proberen te doen.”

Die laatste tien minuten was er met Olivier Giroud een echt aanspeelpunt. Net zoals anderhalve week geleden tegen Barça, toen Hazard zich ook beter ging voelen met een targetspits op het veld.

“Het verschil met de match tegen Barça is dat we toen nog kansen hebben gehad. Vandaag was er helemaal niks. Het was moeilijk om te counteren en uit hun pressing te komen. Als je de bal hebt, heb je meteen drie, vier man op je huid. Maar we hadden het collectief ook beter moeten doen. We hebben te veel makkelijke passes gemist en verkeerde keuzen gemaakt.”

Antonio Conte liet de kritiek van zich afglijden. Het kan hem weinig schelen wat de goegemeente van hem denkt en ook zijn toekomst bij Chelsea lijkt het minste van zijn zorgen. Zowat alle waarnemers gaan ervan uit dat het huwelijk tussen Conte en Chelsea na dit seizoen eindigt. “Mijn tactiek vandaag was om de ruimtes tussen de linies klein te houden”, zei de Italiaan. “City is een ongelofelijk sterke tegenstander. Als je hen tussen de lijnen laat voetballen, krijg je drie of vier goals om de oren.”

Chelsea heeft nu een week om de wedstrijd tegen Crystal Palace voor te bereiden, een partij die het in de heenronde nog verloor. Volgende week woensdag volgt de wedstrijd van het jaar in Barcelona. “Dan moeten we wel aanvallen”, zei Hazard. Stiekem hopend dat hij van zijn trainer wat meer steun zal krijgen dan in het treurige schouwspel in het Etihad.

