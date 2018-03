Maasmechelen verstrengt regels over foto’s in zwembaden na klachten van meisjes

Maasmechelen - De gemeente Maasmechelen gaat de regels omtrent het maken van foto’s en filmpjes in zwembaden en sporthallen verstrengen. Door een nieuw reglement zal het mogelijk zijn om op te treden als mensen storende foto’s maken van meisjes in badpak of dames die aan het sporten zijn.

De beslissing komt er na klachten van meisjes die tijdens het sporten zonder toestemming werden gefotografeerd door jongens. Er wordt nu een nieuw reglement opgesteld. “Normaal mag je in de publiek toegankelijke ruimtes foto’s maken, maar als we zien dat bepaalde mensen storende foto’s maken van meisjes die aan het sporten zijn of van dames in badpak, dan kunnen we nu wel optreden dankzij het nieuwe reglement”, vertelde burgemeester Raf Terwingen aan Radio 2.