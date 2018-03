Ciman meteen aanvoerder bij nieuwe MLS-ploeg en belangrijk met geweldige actie

Laurent Ciman heeft een sterk debuut achter de rug bij zijn nieuwe ploeg. Een maand geleden verhuisde de Belg onverwachts en tegen zijn zin van het Canadese Montreal naar Los Angeles FC. Voor de club uit Los Angeles was het tegen vicekampioen Seattle Sounders de allereerste wedstrijd in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) en die wonnen ze meteen met 0-1. Ciman was aanvoerder en leverde een sterke prestatie af.

Een maand geleden vertrok Ciman tegen zijn zin naar Los Angeles. De verdediger had drie jaar geleden bewust gekozen voor Montreal want zijn autistische dochter zou daar de beste zorgen krijgen. Maar nu lijkt de Belg het toch naar zijn zin te hebben in Los Angeles want tegen de Seattle Sounders was Ciman een van de sterkhouders. Op een gegeven moment hield hij Seattle zelfs van de gelijkmaker met een knappe sliding.

Uiteindelijk won Los Angeles FC met het kleinste verschil. Diego Rossi scoorde na elf minuten op assist van Carlos Vela de enige treffer van de wedstrijd.

From LA to the PNW, @LAFC's supporters are out in numbers. #SEAvLAFC pic.twitter.com/5mLdAMsbok — Major League Soccer (@MLS) 4 maart 2018

Laurent Ciman says no! The @LAFC captain helped to keep Seattle off the board in the first half. #SEAvLAFC pic.twitter.com/qeECPL5TVv — Major League Soccer (@MLS) 4 maart 2018

