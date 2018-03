De dodelijke ziekte waar geen vaccin voor is: waarom er grote bezorgdheid heerst over nieuwe epidemie van dit virus

Sinds begin dit jaar is het Afrikaanse land Nigeria in de greep van de uitbraak van een dodelijke ziekte: Lassakoorts. Het is een van de ziektes die een gevaarlijke epidemie kan veroorzaken, maar waarvoor er momenteel geen vaccin bestaat.

Lassakoorts is geen nieuwe ziekte. Maar de uitbraak in Nigeria nu is dat wel: de huidige uitbraak is ongezien, met een snellere en grotere verspreiding dan ooit tevoren. Hulpverleners zijn overbelast en velen van hen zijn intussen zelf ook geïnfecteerd geraakt en overleden.

De ziekte kent in sommige gevallen dus een dodelijke afloop. In theorie is dat bij zo’n 1 procent het geval. Maar in de praktijk is in Nigeria intussen al 22 procent van mensen die besmet raakten, overleden. Bij zwangere vrouwen is dat aantal zelfs nog hoger: 80 procent van de zwangere vrouwen die geïnfecteerd worden, raakt uiteindelijk de baby kwijt of sterft zelf.

Foto: AP

De ziekte is moeilijk te behandelen en valt ook moeilijk op te sporen. De symptomen variëren van hoofdpijn, koorts en een algemeen gevoel van zwakte tot nauwelijks symptomen. Bovendien lijkt de ziekte ook wat op ebola, malaria en dengue, waardoor een correcte diagnose vaak pas laat komt.

Bezorgdheid

Het aantal doden in Nigeria staat intussen op 90, meer dan 1081 mensen zijn besmet. Maar vermoed wordt dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. Net omdat de ziekte zo moeilijk vast te stellen valt, kunnen er ook moeilijker accurate sterftecijfers geleverd worden.

In Nigeria zelf en bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heerst er grote bezorgdheid over de huidige uitbraak. Het aantal gevallen is voor deze tijd van het jaar namelijk uitzonderlijk hoog. Hulpverleners en -organisatie proberen na te gaan hoe dat komt. Een mogelijkheid is het weer, dat een invloed kan hebben op de rattenpopulatie (een van de dieren die de Lassakoorts verspreiden). Een andere mogelijkheid is dat er niet persé meer zieken zijn, maar dat er intussen meer bewustzijn is rond de ziekte. Nog een verklaring: iets aan het virus kan mogelijk veranderd zijn, het virus kan gemuteerd zijn, waardoor het sneller verspreidt.

Vaccin?

Een vaccin voor het virus is er nog steeds niet, al denken experts dat er wel vaccins voor te vinden zijn. Maar voorlopig werd daar nog geen werk van gemaakt: door andere epidemieën in nog armere landen, zoals ebola, ging de focus van wetenschappers eerst naar die ziektes. Bovendien is het ontwikkelen van een vaccin een lang, duur en complex proces. Dat is zeker het geval voor zo’n virus als de Lassakoorts. Prototypes van vaccins kunnen vaak pas getest worden als er al een uitbraak is.

Foto: AFP

Maar er lijkt beterschap op komst. De Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, een nieuwe organisatie die met onder andere het steun van Bill & Melinda Gates werd opgericht, focust zich op het versnellen van de ontwikkeling en productie van vaccinaties. Lassakoorts is een van de ziektes die hiervoor zal worden onderzocht. Bedoeling is om binnen dit en vijf jaar op grote schaal met vaccins te beginnen testen.

Aantasten organen

Lassakoorts is een virale infectie die tot dezelfde familie behoort als het Marburgvirus en erg lijkt op het Ebolavirus, dat een drietal jaar geleden nog west-Afrikaanse landen Guinee, Sierra Leone en Liberia teisterde. Mensen kunnen door het virus besmet geraken door contact met uitwerpselen van knaagdieren en de ziekte kan ook via lichaamsvocht overgedragen worden van mens tot mens. De koorts wordt veroorzaakt door een arenavirus.

Symptomen van Lassakoorts zijn onder meer koorts, duizeligheid, overgeven, hoesten en diarree. De ziekte tast organen en bloedvaten aan.

De naam komt van het plaatsje Lassa in Nigeria, waar de ziekte voor het eerst werd ontdekt in 1969. Toen was er een uitbraak in een ziekenhuis dat gerund werd door missionarissen. Sindsdien zijn er ook al uitbraken geweest in onder andere Mali, Ghana en Sierra Leone.