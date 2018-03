Jonge fietsster zwaargewond na dodehoekongeval met tractor

Tielt - Een jonge vrouw uit Aarsele, bij Tielt, raakte maandagmorgen zwaargewond bij een dodehoekongeval. De fietsster werd op een kruispunt gegrepen door een tractor die naar rechts wilde afslaan.

Foto: gsd

Foto: gsd

De landbouwer, die iets na 7 uur uit de Appelstraat kwam, had de fietsster op geen enkel moment gezien. Toen hij afsloeg om de Hogenhovestraat richting Dentergem te nemen, voelde hij de klap. Een jonge vrouw die met haar fiets rechts van hem reed, was met haar benen onder een van zijn tractorwielen terechtgekomen. Ze werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. Enkele getuigen zagen het ongeval gebeuren. Volgens de politie gaat het om een dodehoekongeval.