U koopt steeds minder in de winkel, en dat is de schuld van het internet

De winkelverkopen in België zijn in januari opnieuw gedaald, zo blijkt uit cijfers van het Europees statistisch bureau Eurostat. België is samen met Estland het enige land binnen de eurozone waar de verkoop in de kleinhandel krimpt. Het succes van buitenlandse webshops ligt aan de basis van de daling.

In vergelijking met een jaar eerder daalde de detailhandelsverkoop in ons land 0,2 procent. Dat is in schril contrast met de rest van de eurozone, waar de winkelverkoop in januari met 2,3 procent toenam. Enkel Estland (-0,9 procent) kende ook een daling van de winkelverkopen. In december kreeg de winkelverkoop in ons land nog een klap van 2,9 procent.

In vergelijking met een maand eerder daalde de detailhandelsverkoop in België 1,6 procent, tegen 0,1 procent in eurozone.

Buitenland

De daling van de winkelverkopen in ons land is het gevolg van de populariteit van buitenlandse webshops, zegt Unizo-retailexpert Mien Gillis. Meer dan de helft van de aankopen die de Belg online doet, gebeurt in het buitenland. De top drie van populairste webshops in ons land bestaat uit Amazon, Coolblue en Bol.com: alle drie in buitenlandse handen.

De ondernemersorganisatie noemt het succes van de buitenlandse webshops nefast voor onze economie. “De Belgische economie loopt op die manier veel mis: onder meer werkgelegenheid maar ook BTW-inkomsten”.

Unizo bepleit een sensibilisering van de consument omtrent de impact van hun aankoopgedrag. “Maar er moet natuurlijk ook een Belgisch aanbod zijn. Er is geen Belgische Bol.com”, constateert Gillis.