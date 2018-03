Schaatser (74) die door het ijs zakte overleden

De 74-jarige man die vorige week op de Assebroekse Meersen door het ijs zakte, is in het ziekenhuis overleden. Hij viel met zijn hoofd op het ijs en gleed in het ijskoude water. Enkele omstanders kregen hem op het droge. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd.

De man lag enkele dagen in kritieke toestand in het ziekenhuis maar is nu overleden aan zijn verwondingen, zo bevestigt de Brugse politie.

Hij was vorige week woensdag aan het schaatsen op de Assebroekse Meersen in Brugge, ook al was het op dat moment verboden om op het ijs te schaatsen.

Mogelijk krijgt het verhaal nog een staartje. De familie van het slachtoffer kan de stad Brugge namelijk voor de rechter slepen. Er stond geen waarschuwingsbord aan de schaatsvijver, de Assebroekse Meersen. De stad zelf zegt dat schaatsen altijd verboden is, tenzij er expliciete toestemming voor is.