Scheidsrechtersbaas Verbist neemt geen maatregelen na hectisch weekend: “Trainers hebben het recht om te klagen”

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist reageert op hetze rond de scheidsrechters. Afgelopen weekend voelden KV Mechelen, Eupen en KV Kortrijk zich bekocht. De trainers van de drie ploegen gaven achteraf openlijk kritiek. Volgens Verbist is er niets te doen aan de klagende trainers en hij geeft toe dat er fouten zijn gemaakt.

Na een aantal betwistbare fases gaven verschillende trainers kritiek op de scheidsrechters. KV Mechelen en Eupen zijn verwikkeld in een degradatiestrijd en voelden zich benadeeld. KV Kortrijk strijdt dan weer voor een ticket voor Play-off 1 en voelde zich bekocht.

Na een weekend vol kritiek neemt scheidsrechtersbaas Johan Verbist geen maatregelen tegen de trainers. “Als er fouten gebeurd zijn, hebben de coaches het recht om te klagen. Het is onmogelijk om te voorkomen dat trainers kritiek geven, ik zie niet in welke maatregelen we daartegen zouden kunnen nemen.”

Speeldag vol frustratie

Zowel Dennis van Wijk (KV Mechelen) en Glen De Boeck (KV Kortrijk) als Claude Makélélé (Eupen) gaven openlijk kritiek op de scheidsrechters. Van Wijk volgde ref Erik Lambrechts zelfs woedend tot in de catacomben. Ook De Boeck liet zich gaan: “Als ze niet willen dat wij naar Play-off 1 gaan, dan moeten ze dat gewoon zeggen. Dan blijven we thuis op de laatste speeldag.” En ook Makélélé had kritiek: “Als ze willen dat Eupen zakt, dan moeten ze dat zeggen”.

Verbist begrijpt de frustratie van de coaches. “Ik ga ervan uit dat die kritiek voortvloeide uit de emotie van het moment. Van mij hoeven de trainers in kwestie zich ook niet te verontschuldigen. Aangezien we het einde van het seizoen naderen, begrijp ik hun frustratie, ook op de coaches ligt er veel druk.”

Ook de scheidsrechters in kwestie hoeven zich van Verbist niet te verontschuldigen. “Het kan iedereen overkomen, maar ik vind het wel chapeau dat Bart Vertenten en Erik Lambrechts zich excuseerden.”

Terechte kritiek

Verder ontkent hij niet dat er wel degelijk fouten zijn gemaakt door de refs. “De kritiek van Eupen en KV Mechelen was terecht. Dat was duidelijk een fout van de scheidsrechters.” Op de commotie rond de match tussen KV Kortrijk en Club Brugge wil hij niet verder ingaan. “Ik kom morgen pas samen met de scheidsrechters en wil hun mening horen.”

Volgend weekend staat de laatste speeldag op het programma en zijn de belangen voor de clubs nog groter, maar Verbist verwacht geen problemen. “Ik verwacht niet dat de scheidsrechters op de laatste speeldag fouten zullen maken. Deze hetze brengt geen extra druk met zich mee, er ligt altijd veel druk op hen.”