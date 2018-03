Pareltjes in het buitenland: 'zesde vitesse', lekkere omhaal, 'koekehard' kanonschot én Messi

Buiten Manchester United hebben alle Europese topploegen hun competitiewedstrijd afgelopen weekend gespeeld. En er vielen een paar lekkere doelpunten te noteren. Zoals die van Navarone Foor in de 3-2 zege van Vitesse tegen Ajax. Al was de omhaal van PSV-speler Luuk de Jong ook niet mis, net als de kanonskogel van Bayern-middenvelder Corentin Tolisso. Maar uiteindelijk stal Lionel Messi de show met alweer een geweldige vrije trap.

De 'zesde vitesse' van Foor:

De omhaal van De Jong:

De knal van Tolisso:

De schoonheden van Messi:

De laatste drie goals in @LaLiga van Leo Messi! ??



?? 24/02: vrijschop vs. Girona

?? 01/03: vrijschop vs. Las Palmas

?? 04/03: vrijschop vs. Atlético pic.twitter.com/LCBmCQfjSu