Jongen (9) zwaargewond afgevoerd na aanrijding aan schoolpoort

Houthulst - Twee kinderen zijn maandagmiddag ter hoogte van de Vrije Basisschool in Houthulst van het zebrapad gemaaid. Eén van de kinderen geraakte daarbij zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

Het ongeval vond plaats in de Terreststraat in Houthulst, vlak aan de schoolpoort. Iets voor twaalf uur wilden twee kindjes oversteken aan het zebrapad. Maar daar werden ze door een wagen gegrepen. Eén van de kinderen, een negenjarige jongen, was er volgens omstaanders erg aan toe en werd door de MUG zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Hij verkeert volgens de laatste berichten niet in levensgevaar. Zijn klasgenootje was er minder erg aan toe.

De bestuurder, een 25-jarige man uit Houthulst, heeft intussen verklaringen afgelegd aan de politie. De jongeman wou met zijn Ford Focus een witte bestelwagen inhalen die aan het zebrapad stond te wachten. Bij dat inhaalmanoeuvre had hij de twee kinderen niet gezien. De wagen kwam pas dertig meter na het zebrapad tot stilstand. Volgens de politie was er sprake van onaangepaste snelheid. De straat was na het ongeval een tijdlang afgesloten voor het verkeer.

Hoewel beide leerlingen afkomstig zijn van de school, worden de lessen er vooralsnog niet opgeschort.