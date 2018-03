Onwaarschijnlijk beeld tijdens Engelse topper: wat bezielt spelers van Chelsea hier?

Manchester City won zondag de topper in de Premier League tegen Chelsea. De Citizens domineerden de partij maar konden uiteindelijk slechts één keer scoren via Bernardo Silva. Blues-coach Antonio Conte parkeerde de bus in het Etihad Stadium, tot ergernis van heel wat analisten en ook Eden Hazard. Dat werd pijnlijk duidelijk uit een beeld in de 74e minuut. De Chelsea-spelers keken passief toe hoe Man City de bal rond speelde, zonder enige intentie om het leer te veroveren. Defence first, was duidelijk het moto van Conte...

LEES OOK: Hazard voelt zich eenzaam in de spits: “We hadden nog drie uur kunnen spelen, ik had nog geen bal geraakt”