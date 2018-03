Beerschot-fans halen truken van de foor boven om match van de waarheid bij te wonen

Beerschot-Wilrijk speelt zaterdagavond om 20u de ‘Match van de Waarheid’ op het veld van Cercle Brugge. De Antwerpse fusieclub heeft slechts 1400 tickets gekregen voor de wedstrijd in het Jan Breydelstadion. Veel te weinig om aan de Antwerpse noden te voldoen. En dus wordt er door de Antwerpse aanhang creatief gehengeld naar toegangsbewijzen tussen het thuispubliek.

Volgens de gespecialiseerde website ‘Voetbalkrant.com’ zijn de Beerschot-fans in de Brugse binnenstad zelfs Franse toeristen aan het ronselen om alsnog aan een ticket te geraken. “Daar heb ik nog niets van gehoord”, vertelt Carlos Knockaert, woordvoerder van de vereniging. “Maar er hebben zich al wel mensen aangeboden met een paspoort uit Brasschaat. Tja, die komen er niet in. Iedereen die een ticket wil kopen, moet zijn identiteitskaart voorleggen. Komen ze uit Frankrijk? De kans is klein dat ze een ticket krijgen.”

Maar waar ligt de grens? Of zijn het enkel Bruggelingen die een ticket krijgen voor het Cercle-vak? “Tja, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed”, bekent Knockaert. “Mag iemand uit Sint-Niklaas wel een ticket kopen? Dat moeten ze op het secretariaat uitmaken. Maar alle plaatsen zijn genummerd zodat we straks perfect weten wie waar zit.”

Dat Beerschot-Wilrijk ‘slechts’ veertienhonderd tickets krijgt toebedeeld, heeft alles met de veiligheid te maken. “Dit getal is in samenspraak met de politie bepaald”, klinkt het. “Zij wilden aanvankelijk slechts 1.200 bezoekende fans toelaten, wij hebben het kunnen opdrijven tot 1.400. Het is niet de bedoeling dat er zich bezoekende fans onder het Cercle-publiek mengen maar we houden er toch rekening mee dat het zaterdag zal gebeuren.”

Beerschot-Wilrijk won zondagmiddag het eerste van de twee duels om promotie met 1-0, de terugwedstrijd staat dus zaterdagavond gepland. Wie na twee duels de beste is, speelt volgend jaar tussen de grote jongens in de Jupiler Pro League.