Man die jongeren uit jeugdpsychiatrie filmde in kleedkamer, riskeert jaar cel

Kortrijk - De 44-jarige D.S. uit Kortrijk moest maandagochtend voor de correctionele rechtbank in Kortrijk verschijnen voor verschillende zedenfeiten. Hij riskeert daarvoor een celstraf van 24 maanden, waarvan één jaar effectief en de rest met probatievoorwaarden. Daarenboven vraagt het Openbaar Ministerie een boete van 1.000 euro en ontzetting uit de rechten gedurende tien jaar.

De man die werkte als ICT-coördinator bij vzw Schoolbestuur Pleinschool en Sint-Amandscollege in Kortrijk filmde vanuit de schoolgebouwen jongeren in het daarover gelegen kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum de Korbeel terwijl ze zich omkleedden en zich masturbeerden.

Die feiten gebeurden tussen 2010 en 2015 – toen werd hij in juli gesnapt. De man was toen al enkele jaren bezig met het verzamelen van kinderporno. S., die homoseksueel is, zat in een neerwaartse spiraal. Na de filmpjes verergerde zijn gedrag nog meer. Hij zocht namelijk contact met jonge jongens en vroeg hen om seksuele handelingen uit te voeren. Hij vroeg hen ook of hij mocht langskomen om hen oraal te bevredigen.

Escaleerde

De man gaf alle feiten meteen toe en beseft dat de situatie escaleerde. De man getuigt dat hij opgelucht was dat de feiten aan het licht kwamen, want justitie was net op tijd. Hij is nu in behandeling bij een psycholoog, die beweert dat herval uit te sluiten is.

De leerkracht zou nooit met leerlingen van de school zelf zedenfeiten gepleegd hebben. De school stelde zich burgerlijke partij en vraagt één symbolische euro. In de school wisten ze dat de man wat zonderling was, maar toen de feiten aan het licht waren, bleken ze geschokt.

De man kent zijn straf op 26 maart.