Merkel wil “Vaterland” niet door Heimatland” vervangen in Duits volkslied

Waarnemend en toekomstig bondskanselier Angela Merkel ziet geen reden om, in navolging van de Canadezen, ook het Duitse volkslied aan te passen aan het principe van de gendergelijkheid. Zij is “erg tevreden” met de tekst zoals die nu is.

Merkel reageerde op een voorstel tot gendergelijkheidsaanpassing van de hymne door de verantwoordelijke voor gendergelijkheid van het ministerie voor het Gezin, Kristin Rose-Möhring. Die had, zo meldde de krant Bild am Sonntag, een rondschrijven gestuurd naar de medewerkers van het ministerie met de vraag om in het bekende ‘Deutschland über alles’ het woord ‘Vaterland’ (vaderland) te vervangen door ‘Heimatland’ en de uitdrukking ‘brüderlich mit Herz und Hand’ (broederlijk met hart en hand) door ‘moed gegeven door hart en hand’. In haar voorstel verwees ze naar Canada en Oostenrijk, waar mannen, vrouwen en holebi’s althans wat de nationale hymne betreft op gelijke voet zijn geschakeld.