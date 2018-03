Inbreker ontsnapt niet aan speurhond van de politie

Sint-Katelijne-Waver - Een speurhond van de federale politie heeft er in de nacht van zaterdag op zondag voor gezorgd dat een politieploeg een inbreker op heterdaad kon betrappen. De man was binnengedrongen in een serrecomplex in de omgeving van de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver.

Naar aanleiding van recente inbraken in het serrecomplex werden politieploegen van de zone BODUKAP (Bonheiden, Duffel, Putte, Sint-Katelijne-Waver) bij een nieuwe inbraak in de nacht van 3 op 4 maart bijgestaan door een speurhond van de federale politie.

Met behulp van die hond kon een verdachte na een intensieve zoektocht op heterdaad gevat worden. Volgens het parket gaat het om een 45-jarige man uit Oekraïne, die geen onbekende is voor het gerecht.

De man werd inmiddels verhoord en voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Mechelen, die hem onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst. De lokale recherche onderzoekt momenteel nog of de man ook voor andere feiten in aanmerking komt.