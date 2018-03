Na dodelijkste aanval in jaren eindelijk hulpkonvooien toegekomen in Oost-Ghouta

Voor het eerst in weken zijn er hulpkonvooien aangekomen in Oost-Ghouta, de buitenwijk van hoofdstad Damascus die al maanden onder vuur wordt genomen door het Syrische regime.

Het gaat om konvooien van de Rode Halvemaan. Later, vermoedelijk donderdag, zullen ook nog konvooien met onder andere hulpgoederen van de VN richting Oost-Ghouta gestuurd worden.

Het gaat om 46 vrachtwagens met daarin onder andere bloem, medisch materiaal en voedsel. De Rode Halvemaan stuurt bovendien niet alleen trucks met hulpgoederen, maar ook lege bussen. Bedoeling is om met die bussen burgers uit het gebied te kunnen evacueren.

Het konvooi van 46 trucks heeft hulp mee voor zo’n 27.500 mensen.

Conflictvrije zone?

Ghouta, waar zo’n 400.000 mensen wonen, is een voorstad van de Syrische hoofdstad Damascus en is sinds 2013 in handen van tegenstanders van president al-Assad. Maar dat is een doorn in het oog van de president, die de voorstad weer in handen wil krijgen. De aanvallen op Goutha door het Syrische regime kaderen in dat plan. Nochtans werd Ghouta vorig jaar door Iran, Turkije en Rusland nog bestempeld als ‘conflictvrije’ zone. Bedoeling was dat dit gebied een veilige zone zou zijn, waar burgers kunnen leven zonder door eender welke strijdende partij te worden aangevallen. Maar daar merken de burgers in Ghouta niks van. De luchtaanvallen van de voorbije weken maken van de voorstad nog een grotere hel. De wijk is al zo’n vijf jaar afgesloten van de buitenwereld.

Vorige week stemde de VN Veiligheidsraad nog over een staakt-het-vuren, maar wat later werden er toch nog luchtaanvallen gelanceerd. Intussen geldt er in het gebied een dagelijkse gevechtspauze tussen 9 uur en 14 uur.

Tijdens het toegenomen geweld van de voorbije dagen, kwamen volgens de VN bijna 600 mensen om het leven. Ongeveer een derde van Oost-Ghouta zou nu in handen zijn van het Syrische leger.

Gifgasaanval

Het is niet de eerste keer dat Oost-Ghouta zwaar belaagd wordt. Op 21 augustus 2013 stierven er meer dan 1.000 mensen door een gifgasaanval van het Syrische regime op de buitenwijk.

