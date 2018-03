Albert Heijn haalt ‘seksistisch’ voetbalspel uit de rekken: “Extreem onzorgvuldig gekozen”

Supermarktketen Albert Heijn stopt onmiddellijk met de verkoop van een nieuw voetbalspel dat sinds kort in de rekken ligt. Dat heeft het bedrijf beslist na kritiek op een seksistisch en stereotiep spelletje.

De verpakking van het spel is duidelijk: alles voor een voetbalfeestje, voor jongens tussen 8 en 13 jaar. Meisjes mogen dus niet meedoen? Een trainer van een meisjesvoetbalteam stelde zich alvast vragen: “Waarom niet voor meisjes?”

Maar dat is niet het enige wat volgens critici mis is met het spelletje. In het pakket zit ook een setje met vragen en bijhorende antwoorden. “Wat wil je echt niet zien?”, krijgt als antwoord “huilende meiden”. Of ook: “Wat doe je het liefst op het strand? Meiden kijken”. En: “Een meisje dat je niet leuk vindt, vraagt je uit; Wat doe jij?”, met als één van de antwoorden: “Ik lach haar uit.”

“Extreem onzorgvuldig gekozen”

Albert Heijn heeft na een storm van protest besloten om het spelletje uit de rekken te halen in de 100 winkels waar het te koop is. “Dit is een extreem onzorgvuldig gekozen product”, zegt de woordvoerder van de supermarktketen. “Er liggen zo’n 27.000 producten in een winkel, dan kan er wel eens iets doorheen glippen, maar dit had niet mogen gebeuren.”

Het product was overigens enkel in de Nederlandse vestigingen van Albert Heijn verkrijgbaar, zo vernam Nieuwsblad.be bij een woordvoerder van de winkelketen.