Minnaar in kleerkast belt politie om buiten te geraken

In de noordelijke Duitse havenstad Bremerhaven is de politie tot twee keer toe moeten uitrukken in verband met een liedesakkefietje met als centraal - gekend - thema “vriendje in de kleerkast verstopt”.

Een 38-jarige vrouw had in het weekeinde een nieuwe man in haar leven naar huis meegenomen. Maar toen haar levenspartner zondagmorgen thuiskwam, begon ze een potje te schreeuwen tegen hem terwijl het vriendje zijn toevlucht tot een kleerkast zocht. Zij was zo bezorgd dat zij nog liever een arrestatie opliep dan dat de man letterlijk uit de kast moest komen.

Bezorgde buren belden de politie. Agenten probeerden het stel te kalmeren. Maar in de plaats daarvan raakten ze nog meer buiten hun zinnen en haalden zij uit naar de politie, die hen arresteerde.

Kort daarna kreeg de politie een nieuwe oproep. De verstekeling in de kleerkast kon de afgesloten flat niet uit en had enkele vrienden gebeld die dan probeerden de voordeur in te beuken.