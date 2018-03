Politie onderzoekt twee verdachte overlijdens in Antwerpen

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht / Wilrijk - Zowel in Zandvliet als in Wilrijk, in de provincie Antwerpen, onderzoekt de politie momenteel een verdacht overlijden. De ene keer was het de huisdokter die alarm sloeg, in het andere geval was het de MUG-arts die het overlijden verdacht vond.

In Begijnhoeve in het Antwerpse Zandvliet sloeg een huisarts alarm omdat hij al een tijdje niets meer gehoord had van een patiënt van hem. Toen hij maandagmiddag voor een gesloten deur stond, verwittigde hij de politie. Die vond het lichaam van de bewoner. Hij was al een tijdje overleden, zo bleek.

Politie en gerecht zijn momenteel ter plaats en voeren een onderzoek wegens verdacht overlijden.

Ongeveer gelijktijdig kregen de hulpdiensten een oproep voor de Gallaitlaan in Wilrijk. Bij aankomst daar vonden ze er een overleden persoon. De MUG-arts verwittigde de politie omdat het om een verdacht overlijden ging. Het labo is ter plaatse. De recherche van de lokale politie is een onderzoek gestart.

Meer details later.