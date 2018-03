Turkse politie slaat protest voor Wereldvrouwendag uit elkaar

Enkele dagen voor de Wereldvrouwendag heeft de Turkse politie een demonstratie in de hoofdstad Ankara uit elkaar geslagen. De ordediensten vuurden rubberen kogels en traangas af, toen een groep vrouwen zondag een verklaring wilde voorlezen. Dat schreef de onafhankelijke krant Birgün maandag. Volgens het vrouwenplatform Ankara, dat het protest had georganiseerd, werden 18 vrouwenactivisten tijdelijk opgepakt. Ze zijn intussen weer vrij. “De strijd van de vrouwen kan niet tegengehouden worden. Lang leve 8 maart”, deelde het platform op haar Facebookpagina mee.

Winkelstraat

Voor de Wereldvrouwendag op 8 maart hebben vrouwenorganisaties in Turkije demonstraties aangekondigd. Donderdagavond is er ook een protestmars gepland in de centrale winkelstraat Istiklal in Istanboel. De voorbije jaren hadden de vrouwen onder andere het beleid van de islamitisch-conservatieve AKP-regering op de korrel genomen. Vooral de uitspraken van president Recep Tayyip Erdogan over de rol van de vrouw zorgen vaak voor beroering. De president had de Turkse vrouwen onlangs nog aanbevolen minstens drie kinderen op de wereld te zetten en preventie als “verraad” omschreven.

Thema bij de protesten is ook steeds weer het geweld tegen vrouwen in Turkije. Alleen al in 2017 werden in het land volgens de niet-gouvernementele organisatie “Wij zullen vrouwenmoorden stoppen” 338 vrouwen om het leven gebracht. Vaak worden die moorden volgens de ngo gepleegd door ex-partners of echtgenoten.