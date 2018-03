Ongeremde Romelu Lukaku over de kritiek, het WK en Nainggolan: “Ik ben de beste en ik ga spelen”

Romelu Lukaku voelt zich, ondanks alle kritiek, goed in zijn vel. Dat blijkt uit een interview van de Rode Duivel met Gilles De Bilde voor Stadion. De spits liet er onder andere zijn licht schijnen over het WK.

Lukaku maakte vorige zomer de overstap naar Manchester United en zit dit seizoen al aan 22 doelpunten in 40 optredens voor de Red Devils. Een uitstekend rapport, maar toch klonk vaak de kritiek dat hij het niet doet tegen topclubs. Maar dat laat ’Big Rom’ eigenlijk koud.

“In België is het altijd: goed... maar. Altijd die maar. Aan wat ligt dat dan? Weet ik veel. Ik doe alles wat ik moet doen om elk jaar beter te worden”, aldus Lukaku, die vindt dat de beste spelers geselecteerd moeten worden voor het WK. “Hoe beter de concurrentie, hoe beter je moet presteren. Want wat is een speler zonder concurrentie? Concurrentie hoort erbij, maar in mijn hoofd zie ik niemand als concurrent. Ik denk gewoon: ik ben de beste en ik ga spelen.”

Lukaku vindt dan ook dat Radja Nainggolan er op basis van zijn kwaliteiten moet bij zijn in Rusland, ondanks de moeilijke relatie met bondscoach Roberto Martinez. “Ze moeten elkaar vinden voor de ploeg want die staat altijd boven het individu. En weet je, wij kunnen twee ploegen opstellen”, zegt de 24-jarige spits, die zich niet wil uitspreken over de ambities op het WK: “Ik houd mijn bek.”