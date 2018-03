Wat is een ‘inclusion rider’?

Heel wat wenkbrauwen gingen vannacht de hoogte in, toen Oscarwinnares Frances McDormand de twee woorden ‘inclusion rider’ uitsprak. Maar wat betekent dat?

McDormand won de Oscar voor beste actrice voor haar rol in ‘Three billboards outside Ebbing, Missouri’. In een krachtige overwinningsspeech - de meest opmerkelijke speech van de avond- riep ze alle vrouwelijke genomineerden op om - letterlijk en figuurlijk - samen met haar recht te staan tegen het seksueel misbruik en machtsmisbruik in Hollywood.

De Oscarwinnares sloot haar speech af met de volgende zin: “Ik heb twee woorden om vanavond af te sluiten, dames en heren: inclusion rider”. Maar wat is dat precies? Heel wat verslaggevers hadden het zelfs niet goed verstaan en hadden het over ‘inclusion and writers.

Google-hit

De term is relatief onbekend - zowel in Hollywood als erbuiten. Dat zorgde niet alleen voor een bommetje op Twitter, enkele uren na haar speech werd de term al meer dan tien miljoen keer opgezocht via zoekmachine Google.

Een inclusion rider is een clausule in een contract om filmmakers te dwingen meer aandacht te besteden aan diversiteit. Terwijl bekende acteurs onderhandelen over hun contract, kunnen ze dan van hun sterrenstatus gebruikmaken om via die inclusion rider meer vrouwen of mensen met een andere huidskleur aan te nemen voor de productie. Als die voorwaarde niet wordt voldaan, kan een boete of straf volgen.

McDormand hoopt met haar speech het gebruik aan te wakkeren. Ze bekende backstage dat ze zelf nog maar een week geleden voor het eerst van de clausule gehoord had. “Je kan als acteur of actrice 50 procent diversiteit eisen. Niet enkel in de cast maar ook in de crew”, aldus McDormand.

De term werd voor het eerst gebruikt door een professor aan de University of Southern California, Stacy Smith. Ze zag de clausule in 2016 als mogelijke oplossing om het gebrek aan diversiteit aan te pakken. Tijdens een TED-talk werd het concept voor het eerst aan het grote publiek uitgelegd.