Meisje (16) verkracht met goedkeuring van haar mama, die buiten zit te roken

Haar moeder was buiten een sigaret aan het roken terwijl haar dochter in een hotelkamer verkracht werd. “Ze wist goed dat ik verkracht werd”, zegt Peta Butler tien jaar na de feiten. “Maar ze vond het niet nodig om in te grijpen. Ik was 16 jaar.”

De Australische Peta Butler was 16 jaar toen haar moeder Therese haar met de bus vanuit Brisbane meenam naar het stadje Toowoomba. Het moest een gezellig weekend onder (jonge) vrouwen worden, maar dat werd het niet. Integendeel.

Het begon allemaal toen ze na een bezoekje aan McDonald’s teruggingen naar hun goedkoop motel, waar Therese haar 16-jarige dochter maar alcohol bleef schenken. “Zodat ik het warmer zou krijgen”, aldus Peta, die haar verhaal deed in A Current Affair.

Thommo

En toen kwam Thommo het hotel binnen. Een man die Therese al twee jaar kende via het internet en die haar via die weg overtuigd had om hem haar dochter te laten aanranden. “Ze had wel eens over hem gesproken. Die dag was de tweede keer in twee jaar dat ze hem zag.” Toch begroette de moeder hem met een stevige knuffel.

Therese zei haar dochter toen dat ze naar hun kamer moest gaan. Dat deed ze, denkende dat haar moeder en haar potentieel nieuw lief wat tijd voor zichzelf wilden. Maar toen ging de deur open en stond Thommo plots bij haar.

Verlamd

“Ik dacht dat mijn moeder zou binnenkomen, maar het was die man”, zegt Peta in A Current Affair. “Hij zei niets en wandelde op me af, deed zijn broek en de mijne uit. Ik was verlamd van de schrik, ik kon niets doen. Ik kon gewoon niet bewegen. Ook roepen of schreeuwen ging niet.”

“Het duurde maar een paar minuten. Hij zei niets. Ik herinner me nog goed hoe hij eruitzag en hoe hij rook. Die geur vergeet ik nooit.”

Roken

Mama Therese.

Ondertussen zat haar moeder buiten de kamer te roken. “Ik hoopte zo dat ze zou binnenkomen en hem zou tegenhouden. Maar dat deed ze niet. Ze wist nochtans goed wat er gebeurde. Toen ik buiten in haar armen viel en ze zei dat alles wel goed zou komen, wist ik dat ze het zelf georganiseerd had.”

En alsof de verkrachting nog niet genoeg was, bleef Thommo ook nog slapen. “Hoe kan een moeder doen wat zij gedaan heeft? Hoe kan ze buiten zitten, wetende dat haar potentieel nieuw lief haar dochter aan het verkrachten is?”

Confrontatie

Pas na tien jaar vond Peta, die intussen zelf al twee dochtertjes kreeg, de moed om haar moeder via de telefoon aan te spreken over die avond. “Ik was er als 16-jarige niet sterk genoeg voor. Ik dacht dat mensen me niet zouden geloven.”

In het programma is het telefoongesprek, dat gebruikt werd om haar moeder te veroordelen tot vier jaar cel, te horen. “Ik zou je niet meegenomen als je nog geen 16 jaar was”, hoor je haar moeder zeggen. “Hij had me beloofd dat hij je niet zou aanraken. Ok, het was verkrachting, maar je was wel 16 jaar. Ik zou hem je niet laten aanraken hebben als je nog jonger was.”

Het gesprek duurt 30 minuten. De zenuwachtige moeder herhaalt dat Thommo beloofd had dat hij haar niet zou aanraken. “Kan er nog iemand ons horen”, vraagt ze, duidelijk beseffend hoe vreselijk het is wat ze gedaan heeft.

Robotfoto

De politie heeft een robotfoto van Peter ‘Thommo’ Thompson verspreid, maar dat leverde voorlopig geen resultaten op.

“Ik herinner me die ogen nog. Het leek wel of ze uit zijn oogkassen zouden vallen. Hij had extreem overgewicht. Maar die ogen. Hij was ongeveer 1,75 meter groot. Zodra je die ogen gezien hebt, kan je niet terug.”

Vrijlating

Haar moeder komt vermoedelijk in oktober vervroegd vrij, iets waar Peta niet naar uitkijkt. “Zij heeft het gepland en heeft me op die dag van mijn leven beroofd. Ze kan me evengoed doden. Ze heeft het georkestreerd, dat is toch geen moeder.”