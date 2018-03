Na valse oproep krijgt brandweer plots dit briefje: “Met deze tekening wil ik sorry zeggen”

Antwerpen - De brandweer Zone Antwerpen heeft een uiterst schattig briefje gekregen van een zekere Quinten. De jongen excuseert zich omdat hij een tijdje geleden de brandweer heeft gebeld terwijl dat eigenlijk niet nodig was. Hij stuurde meteen een mooie tekening mee.

“Beste brandweer”, begint Quinten zijn briefje. “Op de laatste vrijdag voor de schoolvakantie was ik boos op school. Toen heb ik met mijn gsm naar de brandweer gebeld, hoewel dit niet nodig was. Met deze tekening wil ik sorry zeggen.”

De brandweer plaatste het tekstje mét bijhorende tekening op haar Facebookpagina. “Het is inderdaad niet flink om de brandweer te bellen als het niet nodig is. Maar deze tekening maakt het helemaal goed: excuses aanvaard!”

De jongen en de rest van zijn klas werden meteen uitgenodigd om eens langs te komen in brandweerkazerne. “Dan kunnen jullie zelf zien hoe de brandweer werkt als iemand naar 112 belt.”