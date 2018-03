Colruyt ook in beroep veroordeeld voor illegale tabaksreclame

Brussel -

Het Brusselse hof van beroep heeft maandag nv Etablissementen Frans Colruyt, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitbating van de Colruyt-warenhuizen, veroordeeld tot een geldboete van 270.000 euro omdat het bedrijf zich schuldig had gemaakt aan illegale reclame voor tabakswaren. In mei 2013 had de Brusselse correctionele rechtbank het bedrijf al tot dezelfde boete veroordeeld. Colruyt was daartegen in beroep gegaan maar kreeg daar ongelijk.