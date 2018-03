Transfervrije Genkse publiekslieveling vindt onderdak in Denemarken

De Hongaarse doelman Laszlö Köteles heeft een nieuwe club gevonden. Köteles, die in januari zijn contract bij Racing Genk liet ontbinden, tekende een overeenkomst tot het einde van het seizoen bij de Deense kampioen FC Kopenhagen.

De 33-jarige Hongaar moet in de Deense hoofdstad helpen de blessure van eerste doelman Robin Olsen opvangen, die out is met een sleutelbeenbreuk. FC Kopenhagen staat momenteel pas vierde in de Deense Superliga, op 18 punten van leider Bröndby.

Köteles tekende in de zomer van 2009 voor Racing Genk. In zijn eerste seizoen haalde hij samen met de club een ticket voor de Europa League na barragewedstrijden tegen de Limburgse rivalen van STVV. Na een seizoen als tweede doelman na Thibaut Courtois (in 2010-2011), ontpopte Köteles zich opnieuw tot vaste waarde tussen de Genkse palen en groeide er uit tot een echte publiekslieveling.

Vorig seizoen werd Köteles uitgeleend aan Waasland-Beveren. De Hongaar keerde afgelopen zomer terug naar de Luminus Arena, maar er in de heenronde niet meer in actie.

Köteles speelde 191 wedstrijden in het shirt van Genk. Hij werd met de Limburgers kampioen in 2011 (als bankzitter) en bekerwinnaar in 2013.