Waterput niet altijd veilig: “Putwater blijkt bij 1 op 3 controles niet drinkbaar”

Brussel - Bij de 182 controles die het Agentschap Zorg en Gezondheid in 2017 uitvoerde van putwaters van particulieren die niet aansluitbaar zijn op het openbaar waterleidingnet, bleek slechts 35 procent drinkbaar. 34 procent was drinkbaar met normafwijkingen en 31 procent ondrinkbaar. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van parlementslid Valerie Taeldeman (CD&V).

In Vlaanderen steeg het aantal Vlaamse gezinnen dat gebruikmaakt van een waterput van 54.102 in 2014 tot 56.106 in 2015. Als voorlopig en onvolledig cijfer voor 2016 vermeldt Schauvliege het cijfer van 54.563. In 2015 gebruikten 43.578 gezinnen enkel grondwater. De 12.528 andere gezinnen gebruikten zowel grondwater als leidingwater.

Wie niet kan aansluiten op leidingwater, heeft recht op één gratis controle van het putwater per jaar. Het aantal dat een dergelijke controle aanvroeg, steeg van 147 in 2014 tot 182 in 2017. Het percentage dat ondrinkbaar wordt bevonden schommelt jaar na jaar rond de 31 à 32 procent. “Het advies ondrinkbaar betekent dat het putwater niet gedronken kan worden. Of het al dan niet kan gebruikt worden voor voedselbereiding, vaatwas en/of persoonlijke hygiëne is afhankelijk van het analyseresultaat en de gezondheidskundige risicobeoordeling”, aldus Schauvliege.