Beerschot Wilrijk zal toch proberen om schorsing te ontlopen voor match van de waarheid

Beerschot Wilrijk zal toch nog een poging doen om Alexander Maes te recupereren voor de terugwedstrijd van de finale in de Proximus League (1B). De Mannekes weigeren de twee speeldagen schorsing die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) als minnelijke schikking voorstelde aan de middenvelder.

Beerschot Wilrijk moest zondag een 1-0 voorsprong tegen Cercle Brugge gedurende een halfuur met een man minder verdedigen. Bij een zeldzame Brugse tegenprik wilde Maes, pas terug uit blessure, het leer ontzetten. De middenvelder trapte ongelukkig naast de bal en plantte zijn studs op de dij van Omolo. Scheidsrechter Nicolas Laforge trok rechtstreeks rood voor de “brutale fout die de fysieke integriteit duidelijk in gevaar brengt”.

Door de weigering van de minnelijke schikking komt het dossier dinsdagmiddag (vanaf 14u00) voor de Geschillencommissie. Die bepaalt de strafmaat. Beerschot Wilrijk hoopt op de vrijspraak of een voorwaardelijke straf, zodat Maes komende zaterdag speelgerechtigd is voor de return in het Brugse Jan Breydelstadion.

