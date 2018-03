Izquierdo laat in zijn ziel kijken, ook over periode in Club: “Ik was nooit eenzamer dan toen in Brugge”

José Izquierdo is een goede voetballer, een man die een varkentje cadeau deed aan zijn manager, een aanvaller die samen met zijn hond Lucho vierde toen hij de Gouden Schoen won, een Colombiaan met een gigantische collectie zonnebrillen en een man met een passie voor dj’en. Maar hij is nog zo veel meer. De Britse krant The Times strikte de Colombiaan voor een uitgebreid interview. De aanvaller vertelt onder meer over de moeilijke periodes in zijn leven en over zijn periode bij Club Brugge.

Engel op zijn schouder

José verloor zijn broer toen hij nog maar veertien jaar oud was. Diego Julian kwam om het leven tijdens een auto-ongeluk nadat hij ’s nachts in slaap viel achter het stuur, hij werd 29.

Hij speelde ook voetbal, maar was niet fanatiek doordat hij te veel van het leven hield. Verder was hij ook een ingenieur, betrokken bij verschillende sociale projecten. “Hij hielp mensen”, vertelt José trots aan The Times. “Voor hij stierf, bouwde hij zeker honderd huizen voor arme mensen.”

“Mijn broer zorgt nog steeds voor mij, zoals een engel op mijn schouder. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit een auto-ongeluk gehad, al waren er wel veel gevaarlijke momenten waarop ik had kunnen crashen, maar toch gebeurt het niet. Dat is dankzij hem.”

“Hij was echt een fantastische broer”, gaat José verder. “Hij was mijn beste vriend en zei altijd dat ik van het leven moest genieten. Mocht hij nog leven dan denk ik niet dat ik zou voetballen. Dingen gebeuren in het leven met een reden. Volgens mij gaf zijn dood mij de kracht om het te maken als voetballer. Alles wat ik bereik, alles wat ik krijg dankzij het voetbal, dank ik aan hem.”

Eerste goals in de Premier League

Toen Julian stierf, gaf José het voetballen even op. Op zijn vijftiende besloot hij dan toch om de school te verlaten om het te maken als professionele voetballer, maar hij brak zijn been. Toen hij 21 was, gaf hij bijna opnieuw op. Na enkele seizoenen in Colombia, verdiende hij geen geld en maakte hij ook geen progressie meer. Maar uiteindelijk kocht Club Brugge hem. En afgelopen zomer verhuisde hij naar Brighton voor een recordbedrag van 13,5 miljoen pond en scoorde hij zijn eerste Premier League-goals.

(Lees verder onder de video’s)

Na een korte aanpassingsperiode is hij nu regelmatig belangrijk voor Brighton. Vorige week was hij nog man van de match tegen Swansea en speelde hij een grote rol in de zes wedstrijden op een rij dat Brighton nu al ongeslagen is.

Kou geleden in België

Na drie seizoen bij Club Brugge hield Izquierdo het voor bekeken, maar bij The Times blikt hij nog even terug op die periode. “Toen ik verhuisde naar Brugge kon ik België niet eens aanduiden op de kaart. Ik voelde mij nooit eenzamer dan toen. Ik wist niet wat ik moest verwachten van de cultuur, de taal en het eten. Mijn botten kraakten toen ik van het vliegtuig kwam, na mijn eerste wedstrijd voelde ik mijn tenen niet meer. Wanneer ik op doel trapte had ik een branderig gevoel in mijn voeten. Toen ik vroeg welke maand we waren, dacht ik dat ze januari zouden antwoorden. Maar het was augustus.”

José Izquierdo bij Club Brugge. Foto: BELGA

Vroeger toen hij kind was, oefende Izquierdo zijn techniek door zijn kousen tegen de zetel te trappen waardoor ze afweken en in een kleine doos belandden. “Je kan je niet voorstellen hoeveel kousen mijn moeder moest kopen, gelukkig heb ik nu gewoon een bal om mijn techniek bij te schaven.”

Woorden boven zijn bed

“Wij, voetballers, kunnen aan de wereld tonen dat dromen kunnen uitkomen”, vertelt hij terwijl hij zijn mouw oprolt. Op zijn arm staat het woord ‘resilienza’ of ‘veerkracht’ getatoeëerd. Die tattoo liet hij zetten nadat hij de Gouden Schoen 2016 won. “Ik wou iets zetten waarnaar ik kon kijken op mindere momenten en wat mij dan zou oppeppen.”

De tattoo en de Gouden Schoen van Izquierdo. Foto: Instagram

Woorden zijn heel belangrijk voor de Colombiaan, boven zijn bed in Colombia staan acht woorden geschreven. Volharding, doelen, hoop, dromen, vriendschap, opoffering, verbeelding en toewijding. Toen hij naar Brugge verhuisde begon hij opnieuw zijn appartement te versieren met woorden en slogans.

Ook in zijn flat in Brighton hangen papieren met slogans zoals ‘Don’t stop running’, ‘Decision without action is nothing’ en ‘People who give up never win’. Voor hij vertrekt naar een training of een wedstrijd, neemt hij de tijd om er nog even naar te kijken.

Verder zette zijn makelaar William Londono hem aan tot het lezen van boeken. Londono ontdekte het talent van José en begeleidde hem naar de top. De Colombiaan bedankte hem met een klein varkentje. Benieuwd wat de Colombiaan volgende keer cadeau doet aan zijn makelaar als hij verder progressie maakt.