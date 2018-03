Olympiakos-Belgen recupereren drie punten na incident met wc-rol bij PAOK

PAOK Saloniki heeft maandag drie punten moeten inleveren in de Griekse Super League. Reden daarvoor is een incident tijdens de thuiswedstrijd tegen Olympiakos op 25 februari, waarbij Olympiakos-coach Oscar Garcia een blessure opliep. Door de maatregel ontvangen Silvio Proto, Bjorn Engels, Guillaume Gillet, Vadis Odjidja-Ofoe en Kevin Mirallas drie extra punten. Ze klimmen naar de tweede plaats, met 50 punten, over PAOK Saloniki, dat nu derde is met 49 punten.

De partij werd voor de groene tafel omgezet in een 3-0 zege voor de club uit Piraeus. PAOK kreeg ook een boete van 30.000 euro en moet haar komende twee thuisduels zonder publiek spelen, daarbij de topper tegen leider AEK Athene. PAOK kan nog beroep aantekenen tegen de beslissing.

De wedstrijd op 25 februari stond bol van de incidenten. Het bezoekende team verliet het stadion uiteindelijk nadat hun coach Oscar Garcia in het gezicht geraakt werd door een wc-rol, die van de tribunes naar beneden werd gegooid. De Spanjaard werd naar het ziekenhuis gebracht, waar zijn blessure werd verzorgd en hij de nacht doorbracht. De volgende morgen stelde de aanwezige neuroloog een gevoelig linkerslaapweefsel, duizeligheid, misselijkheid en nekpijn vast bij Garcia.

Griekse media rapporteerden dat de supporter van PAOK, een 27-jarige man, die ervan beschuldigd wordt het object te hebben gegooid, werd aangehouden. Het was de derde keer dat hij gearresteerd werd voor supportersgeweld, de eerste keer was toen hij nog minderjarig was. De politie beschouwt hem als “bijzonder gevaarlijk”.

Buiten het stadion was de woede van de PAOK-supporters nog niet gestild en moest de politie traangas inzetten. Er werden nog twee fans gearresteerd. Drie agenten raakten gewond toen supporters brandstoftanks in brand zetten en geparkeerde wagens beschadigden.