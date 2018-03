NAC zal het even zonder hun Belgische trainer moeten doen: Stijn Vreven wordt geschorst

Stijn Vreven is de komende drie wedstrijden van zijn club, NAC Breda, geschorst. De Limburger ging akkoord met het schorsingsvoorstel dat de aanklager betaald voetbal hem deed. Vreven werd zaterdag tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen Feyenoord (2-1) al na vijf minuten weggestuurd.

Bij het bepalen van de straf speelde voor de aanklager mee dat Vreven dit seizoen al twee keer eerder door de scheidsrechter werd weggestuurd.

Vreven is sinds nieuwjaarsdag 2017 de coach van NAC Breda. Hij leidde de Noord-Brabanders vorig seizoen naar promotie in de Eerste Divisie. Voordien was hij in België coach van onder meer Lommel United (2013-2015) en Waasland-Beveren (2015-2016).