Nieuw nucleair noodplan: gratis jodiumpillen voor alle Belgen

Vanaf dinsdag mogen alle Belgen gratis jodiumpillen afhalen bij de apotheek, dat staat in het nieuwe nucleaire noodplan dat de regering dinsdag voorstelt, aldus VTM Nieuws. Zulke pillen moeten de bevolking beschermen tegen nucleaire straling in geval van een nucleair ongeluk.

Voorheen kregen enkel mensen in een straal van 20 km van een kerncentrale of nucleaire installatie zulke jodiumpillen. In het nieuwe nucleaire noodplan wordt die perimeter uitgebreid tot 100 km, wat zowat het hele land bedekt. Het plan wordt morgen voorgesteld.

De uitbreiding komt er op vraag van de Hoge Gezondheidsraad. Die stelde dat een perimeter van 20 km veel te klein was. In geval van een nucleair ongeval, moet de bevolking zulke pillen innemen, dat zou de schildklier enige bescherming geven tegen radioactief jodium.

Wie nog geen pillen in huis heeft, kan die gratis afhalen bij de apotheek