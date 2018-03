Tiener gewond na ongeval met bus in Roeselare

Roeselare - In Roeselare is maandagmiddag een 15-jarige fietsster met haar voet onder een Lijnbus beland. Het ongeval gebeurde toen het meisje plots de straat dwarste.

Het 15-jarig meisje wilde aan het kruispunt van de Koning Albert I-laan met de Meenseheirweg iets na 16 uur naar links afslaan. Ze dwarste daarbij plots de straat. Links van haar reed echter een bus van De Lijn. De chauffeur werd verrast door het manoeuvre en kon het meisje niet meer ontwijken.

"Ze belandde met haar voet onder een wiel van de bus", zegt commissaris Carl Vyncke van de politiezone Riho.

De leerlinge die net van school kwam, werd zwaargewond, maar buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. "Onze chauffeur was in shock en moest worden vervangen", zegt Inge Debruyne van De Lijn. "We hopen dat de fietsster spoedig herstelt."