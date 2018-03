Stormweer houdt lelijk huis in China: dak van luchthaven stort deels in Video: Reuters

Een zware storm heeft zondag in verschillende delen van China veel ravage aangericht. Onder meer Internationale luchthaven Nanchang Changbei in de oostelijke provincie Jiangxi kreeg het zwaar te verduren. Door de harde windstoten stortte zelfs het dak van het gebouw deels in, maar als bij wonder vielen er geen gewonden.

Het incident gebeurde rond half vier ’s namiddags aan Terminal 2. Van een orkaan was geen sprake, maar met een snelheid van ongeveer 108 kilometer per uur waren de windstoten niettemin bijzonder krachtig. Dat valt ook te merken op verschillende amateurbeelden die tijdens het stormweer werden opgenomen. Op Chinese sociale media circuleren verschillende video’s waarop te zien is hoe een deel van het dak loskomt en naar beneden valt. Enkele personenwagens en voetgangers bevonden zich op amper enkele meters van het instortende gevaar, maar uiteindelijk bleef iedereen ongedeerd.

“Het voelde aan als het einde van de wereld, zo beangstigend was het”, vertelde iemand aan Hong Kong Free Press. “De wind was zo sterk waardoor het leek alsof zelfs het glas zou breken.” Voor de reizigers bleven de gevolgen vrij beperkt. Vertrekkende reizigers moesten tijdelijk omgeleid worden via de aankomsthal en enkele vluchten werden voor enige tijd uitgesteld. Eens de storm was gaan liggen, kon het normale schema hervat worden.