Bart De Wever belooft: “Nieuw en gezamenlijk voetbalstadion voor Antwerp en Beerschot Wilrijk komt er voor 2024”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft maandagavond voor de camera’s van de regionale tv-zender ATV beloofd dat er een nieuw voetbalstadion aan de Schelde (aan Petroleum Zuid) zal staan voor 2024. Zowel Antwerp als Beerschot Wilrijk zouden hun onderkomen vinden in het nieuwe stadion. Voorwaarde is volgens De Wever wel dat hij na de komende verkiezingen burgemeester kan blijven, zodat hij dit tijdens de volgende legislatuur kan realiseren.

Het Antwerpse stadsbestuur, Royal Antwerp FC en Beerschot Wilrijk zijn ondertussen al een jaar aan het onderhandelen over een eventueel nieuw voetbalstadion aan de stroom op Petroleum Zuid. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) ziet dit de komende jaren ook echt verwezenlijkt worden. “Ik denk dat er voldoende interesse is om dit de komende legislatuur, als het mij gegund is, te realiseren”, zegt De Wever aan atv.

De twee grootste voetbalclubs van Antwerpen, Antwerp en Beerschot Wilrijk, zouden hun onderkomen vinden in het nieuwe stadion. “De Antwerpse clubs kennen boerenjaren, vertelt De Wever. “Na jaren vol ellende aan de twee kanten, stapelen vandaag de successen zich op. In die ambiance wordt het idee van hypermoderne infrastructuur aantrekkelijk voor iedereen. Als je voldoende actoren hebt die hiermee vooruit willen en eventueel kunnen investeren samen met de stad, wordt dit tastbaar. Ik ben heel optimistisch: ik denk dat voor de volgende legislatuur om is, de lintjes zullen worden geknipt.”

Het Olympisch Stadion op het Kiel, waar de stad Antwerpen eigenaar van is, wordt in de tussentijd onder handen genomen. “Op het Kiel zal heel wat worden geïnvesteerd om dat stadion opnieuw speelklaar te maken conform de voetbalwetgeving”, meldt De Wever. Er wordt 1,2 miljoen euro vrijgemaakt door de stad voor het voetbalstadion, de club zelf neemt 600.000 euro voor zijn rekening.”