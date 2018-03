Man in kritieke toestand na aanval met “onbekende substantie” is Russische ex-spion

Een man en een vrouw zijn afgelopen zondag in het Britse Wiltshire in kritieke toestand afgevoerd nadat ze in contact kwamen met een “onbekende substantie”. Nu meldt de BBC dat het mannelijke slachtoffer een Russische ex-spion is.

Afgelopen zondag werden twee mensen in het Britse Wilthshire kritiek naar het ziekenhuis van Salisbury gevoerd nadat ze in contact waren gekomen met een onbekende substantie. Volgens een woordvoerder van de lokale politie werd het koppel bewusteloos aangetroffen op een bank in een winkelcentrum.

The pair are currently being treated for suspected exposure to an unknown substance & are currently in a critical condition in intensive care. Because we're still at the early stages of the investigation, we're unable to ascertain whether or not a crime has taken place #Salisbury — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) March 5, 2018

“Ze hadden geen zichtbare verwondingen en werden afgevoerd naar het ziekenhuis van Salisbury. Momenteel worden ze behandeld voor vermoedelijke blootstelling aan onbekende substantie. Hun toestand is kritiek, ze verblijven momenteel op de intensieve zorgen.” Het is alsnog niet duidelijk aan wat de twee blootgesteld werden.

Contraspion

Het mannelijke slachtoffer blijkt nu een Russische ex-kolonel van de GRU (De Russische militaire inlichtingendienst) te zijn die voor het Verenigd Koninkrijk spioneerde tegen Rusland. Hij werd door een Russische rechtbank in 2006 veroordeeld nadat de autoriteiten lucht kregen van zijn Britse spionageactiviteiten. Hij zou de namen van Russische agenten doorgespeeld hebben aan de Britse inlichtingendienst MI6.

Hij kwam vrij in 2010 na een zogenaamde ‘Spy-swap’. Toen werden vier Russische contraspionnen ‘geruild’ tegen Russische spionnen die door de FBI gevangengenomen waren. De toenmalige Russiche president Medvedev verleende de kolonel gratie. Hij verloor alle zijn titels en militaire decoraties.

Na zijn vrijlating trok Skripal naar het Verenigd Koninkrijk waar hij een rustig bestaan leidde.