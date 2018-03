Duel van Belgische topspitsen: ooit stond Benteke hoger aangeschreven dan Lukaku, tot de ommekeer in 2014

Met Christian Benteke (27) en Romelu Lukaku (24) staan vanavond in Crystal Palace-Manchester United twee Belgische spitsen tegenover elkaar die wereldfaam genieten. Maar terwijl de ene ster tanende is, is de andere doorgestoten tot de wereldtop. Lange tijd leek Benteke nochtans beter te doen in Engeland én de nationale ploeg dan Lukaku, tot de ommekeer volgde in 2014. Sindsdien doen de cijfers van Lukaku die van Benteke verbleken.

Terwijl Christian Benteke eerste keus was in de spits bij de Rode Duivels, moest Romelu Lukaku zijn kansen nagelbijtend afwachten op de bank. Benteke was hét voorbeeld van de diepe spits die de bal kon bijhouden, anderen beter liet voetballen én zelf nog scoorde.

Toen Benteke in 2015 naar Liverpool trok, leek hij klaar om door te stoten naar de top. Maar hij faalde en dat terwijl Lukaku steeds meer een garantie werd voor doelpunten. De ommekeer was het jaar daarvoor al ingezet: vanaf 2014 begon Lukaku meer te scoren dan zijn collega/concurrent bij de Rode Duivels...

Bij de Rode Duivels is Lukaku ondertussen onder Roberto Martinez (zijn ex-coach van bij Everton ) uitgegroeid tot de eerste spits en in Engeland speelt hij nu bij een topclub als Manchester United. Dit seizoen scoorde hij in alle competities al 23 goals voor de Red Devils. Benteke zoekt bij staartploeg Crystal Palace naar zijn oude vorm en scoorde tot dusver slechts twee keer.

Het moet gezegd dat Benteke in zijn ontwikkeling niet enkel werd afgeremd door zijn foute keuze voor Liverpool: hij kende ook heel wat blessureleed waar Lukaku tot op heden nog van gespaard bleef.

Vergelijk hieronder het aantal goals van Lukaku en Benteke door de jaren heen, in Engeland en bij de Rode Duivels:

ENGELAND

Romelu Lukaku: 127 doelpunten in 7 seizoenen

2011-2012 (Chelsea): 12 wedstrijden, 0 goals

2012-2013 (West Bromwich Albion): 38 wedstrijden, 17 goals

2013-2014 (Everton): 33 wedstrijden, 16 goals

2014-2015 (Everton): 48 wedstrijden, 20 goals

2015-2016 (Everton): 46 wedstrijden, 25 goals

2016-2017 (Everton): 39 wedstrijden, 26 goals

2017-2018 (Manchester United): 39 wedstrijden, 23 goals

Christian Benteke: 78 goals in 6 seizoenen

2012-2013 (Aston Villa): 39 wedstrijden, 23 goals

2013-2014 (Aston Villa): 28 wedstrijden, 11 goals

2014-2015 (Aston Villa): 34 wedstrijden, 15 goals

2015-2016 (Liverpool): 42 wedstrijden, 10 goals

2016-2017 (Crystal Palace): 40 wedstrijden, 17 goals

2017-2018 (Crystal Palace): 22 wedstrijden, 2 goals

RODE DUIVELS

Romelu Lukaku: 31 goals in 65 interlands

2010: 8wedstrijden, 2 goals

2011: 5 wedstrijden, 0 goals

2012: 5 wedstrijden, 1 goal

2013: 8 wedstrijden, 2 goals

2014: 11 wedstrijden, 6 goals

2015: 5 wedstrijden, 0 goals

2016: 14 wedstrijden, 11 goals

2017: 9 wedstrijden, 9 goals

Christian Benteke: 12 goals in 32 interlands

2010: 3 wedstrijden, 0 goals

2011: geen wedstrijden

2012: 6 wedstrijden, 4 goals

2013: 8 wedstrijden, 2 goals

2014: 3 wedstrijden, 0 goals

2015: 5 wedstrijden, 1 goal

2016: 6 wedstrijden, 3 goals

2017: 1 wedstrijd, 2 goals