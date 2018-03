Republikeinen keren zich tegen Trump en willen nieuwe staaltarieven blokkeren

De plannen van de Amerikaanse president Donald Trump om heffingen in te voeren op buitenlands staal en aluminium stuiten op steeds meer verzet. Onder meer de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Paul Ryan, partijgenoot van Trump, is het niet eens met de plannen. Verschillende Republikeinse Senatoren zouden overwegen tegen de plannen te stemmen.

De tegenstanders zijn uiterst bezorgd over de gevolgen van een handelsoorlog. Ryan heeft er bij het Witte Huis op aangedrongen om de plannen te schrappen. Het positieve effect van de belastinghervormingen zou volgens hem in één klap teniet gedaan kunnen worden. De kritiek van Ryan is opvallend omdat hij zich tot nu achter de meeste, soms controversiële plannen van Trump heeft geschaard.

Foto: AP

Volgens bronnen zouden verschillende congresleden acties tegen Trump overwegen als hij zijn plannen doorvoert. Wat die acties behelzen, werd niet duidelijk. Zeker is dat Trump met zijn aankondiging vorige week ook bij een aantal partijgenoten kwaad bloed heeft gezet.

Politieke gevolgen

Leden van Trumps partij zijn ook bang voor politieke gevolgen. In november volgen congresverkiezingen. Een overwinning voor de Democraten betekent dat het voor Trump en de zijnen veel moeilijker wordt om plannen tot uitvoering te brengen.

De kritiek van Ryan en andere Republikeinen is voor Trump overigens geen reden om zijn plannen bij te schaven. “Nee, we doen geen stap terug”, zei de president onverschrokken tegen verslaggevers in het Witte Huis. Dat was nog geen uur nadat Ryan publiekelijk vraagtekens zette bij de plannen van Trump.

Ook de voorzitter van Wereldhandelsorganisatie WTO uitte kritiek op de plannen. Roberto Azevêdo sprak van de eerste dominosteen in een handelsoorlog. Een strijd die volgens hem niet moet worden gevoerd omdat een escalatie van de handelsbelemmeringen wereldwijd op de loer ligt. Hij waarschuwde zelfs voor een diepe recessie als afwegingen niet zorgvuldig worden gemaakt.