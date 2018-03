Red Flames boeken eerste zege op Cypriotische bodem

De Red Flames hebben maandag in Larnaca in hun derde wedstrijd op de Cyprus Cup een 2-0 overwinning geboekt op Oostenrijk. Coryn (35.) en Jacques (73.) zorgden voor de Belgische doelpunten. De Belgische vrouwen veroveren zo hun eerste driepunter in Cyprus, na eerder met 2-1 te hebben verloren van Tsjechië en 0-0 gelijkgespeeld te hebben tegen Spanje.

In de andere wedstrijd in groep B won Spanje met 2-0 van Tsjechië. Met vier punten eindigen de Flames zo als tweede in groep B, na Spanje (7 ptn) en voor Oostenrijk en Tsjechië (beiden 3). Woensdag spelen de Belgische vrouwen nog een klassementswedstrijd.

Voor de Red Flames vormt het prestigieuze oefentoernooi een ideale voorbereiding op het tweede deel van de kwalificaties voor het WK van 2019 in Frankrijk. De Flames zijn voor de derde keer aan de slag in Cyprus. In 2015 moest de ploeg van bondscoach Ives Serneels vrede nemen met de twaalfde en laatste plaats. Vorig jaar verging het de Belgen, met een zevende stek, beter.

In de WK-kwalificaties staat België met drie zeges uit evenveel wedstrijden op de tweede plaats achter Italië, dat de poule aanvoert met twaalf punten uit vier matchen. De twee volgende kwalificatieduels staan begin april op de agenda, met de thuismatch in Leuven tegen Portugal (6 april) en de verplaatsing naar Italië (10 april). Enkel de groepswinnaar stoot door naar de eindronde, de vier beste tweedes (op zeven groepen) spelen barrages.