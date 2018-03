Europees Parlement eist 430.000 euro terug van extreemrechtse fractie

De uiterst rechtse fractie in het Europees Parlement zou omwille van onregelmatigheden meer dan 427.000 euro aan werkingskosten moeten terugbetalen. Dat blijkt uit een ontwerpadvies van de begrotingscommissie van het parlement.

Volgens het document zou de ENF-fractie in 2016 voor 427.000 euro uitgaven hebben gemaakt die niet bewezen werden (38.889 euro) of niet strookten met de regels (388.278 euro). Het document, dat er kwam na een negatieve externe audit, verwijst naar “onredelijke” uitgaven, zoals maaltijden van meer dan 400 euro per persoon en meer dan honderd kerstcadeaus van meer dan 100 euro. Van de fractie wil men ook vernemen wie de bestemmelingen waren van zowat 230 flessen champagne, waarvan er zes een waarde van meer dan 81 euro hadden.

Het document heeft op dit ogenblik slechts de status van ontwerpadvies. Het kan nog tot 12 maart geamendeerd worden. Vervolgens wordt het document doorgestuurd naar het Bureau. Daarin zetelen voorzitter Antonio Tajani en de vicevoorzitters van het halfrond. Het is aan hen om een formele beslissing te nemen. Eventuele terugbetaling gebeurt overigens niet via terugstortingen, zo stipt een parlementaire bron aan. Het geld zou worden afgehouden van de jaarlijkse budgettaire enveloppe voor de fracties.

De 36-koppige ENF-fractie wordt gedomineerd door het Franse Front National. Ook Vlaams Belang, de Partij voor de Vrijheid en de Lega van Matteo Salvini, die na de Italiaanse verkiezingen van zondag de ambitie koestert om premier te worden, zetelen in de groep. De werkingskosten staan los van de fondsen die Europarlementsleden gebruiken om hun parlementaire medewerkers te betalen. Ook over het gebruik van die fondsen raakte het FN al in opspraak.