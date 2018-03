Ontroerend gebaar: Fiorentina verlengt het contract van overleden aanvoerder Davide Astori

Fiorentina heeft besloten het contract van haar overleden aanvoerder Davide Astori, gestorven in de nacht van zaterdag op zondag, te verlengen. Astori stond de dagen voor zijn overlijden erg dicht bij een contractverlenging. Het salaris van de speler zal worden doorgestort aan de familie. Dat kondigde Giovanni Malago, de voorzitter van het Italiaans Olympisch Comité (CONI) maandag aan.

Malago beschreef het als een zeer mooie geste van de familie Della Valle, de eigenaar van de Florentijnse club.

De 31-jarige verdediger vervoegde Fiorentina in de zomer van 2015. Hij stierf zaterdagnacht in een hotel in Udine, waar hij samen met zijn team de wedstrijd op de 27e speeldag van de Serie A voorbereidde. Astori laat een vrouw en een dochter van twee jaar oud achter.

Foto: Photo News

