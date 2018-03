Twee voertuigen van zelfde gezin in brand gestoken: “Al blij dat brand niet is overgeslagen naar woning”

Beersel - In het centrum van Huizingen zijn maandagochtend de voertuigen van een moeder en haar dochter in brand gestoken. “We zijn vooral blij dat de brand niet is overgeslagen naar de woning”, klinkt het.

Kim De Greef en haar moeder Claudine Marchal uit Huizingen moeten het voorlopig zonder wagen stellen nadat hun grijze en rode Citroën C3 in brand werd gestoken voor hun woning in de Albert Vaucampslaan. “De vriend van mijn mama, die de avond voordien beneden in slaap was gevallen in de zetel, werd rond 6 uur plots wakker door een knal”, vertelt Kim. “Hij is beginnen roepen dat onze wagens in brand stonden. Hij wou de vlammen zelf nog blussen, maar ik heb hem gezegd dat hij dat niet moest doen. Voor zijn eigen veiligheid, en omdat je met zo’n klein blustoestel zo’n brand toch niet geblust krijgt.”

Terugbellen

“Intussen had mijn mama de hulpdiensten al verwittigd. Kort nadien heeft ze moeten terugbellen, met de vraag om er haast achter te zetten. Het vuur begon immers over te slaan naar onze woning. De situatie werd ernstig, waarop ik mijn zonen van 9 en 15 jaar heb wakker gemaakt. In hun pyjama heb ik ze naar de tuin gebracht, net als onze drie honden. Daar hebben we gewacht tot de situatie onder controle was. We zijn blij dat de brand niet is overgeslagen naar de woning. Door de hitte is het rolluik wel gesmolten en in een raam en de glazen voordeur was er een barst. Aan de wagens is er meer schade, vooral aan die van mijn mama. Alles wijst erop dat het vuur aan beide wagens is begonnen aan de band rechtsachter. Omdat de wagen van mijn mama achter die van mij stond, is het vuur van mijn auto overgeslagen naar de voorzijde van die van haar.”

De grijze auto van moeder Claudine Marchal was rijp voor de schroothoop. Foto: ssj

Onderzoek

De lokale politie verwittigde het parket Halle-Vilvoorde, dat een branddeskundige en het labo ter plaatse stuurde voor verder onderzoek. De deskundige kwam tot de conclusie dat het om brandstichting ging, en dat beide wagens afzonderlijk in brand werden gestoken. “Wie mijn moeder en mij zou willen viseren? Daar geef ik liever geen commentaar op”, stelt Kim. “Het strafrechtelijk onderzoek is immers nog lopende.”

Ongelegen

Momenteel zijn Kim en haar familie nog aan het bekomen van de brandstichting. “Ik heb mijn zonen thuis gehouden, hun hoofd stond echt niet meer naar school”, zegt Kim. “Zelf heb ik ook niet kunnen werken, maar dat was omdat ik niet mocht van de politie. Ik ben immers onthaalmoeder, en zolang het onderzoek ter plaatse niet was afgerond, mocht er niemand door. Heel vervelend voor die ouders en voor mezelf. Dat we het nu zonder auto moeten stellen, komt ook ongelegen. Hoe moet ik mijn zonen nu naar de manege of de voetbal brengen, of inkopen doen voor de kindjes? Omdat beide voertuigen zijn geleased, zal het nog even duren vooraleer we een andere krijgen.”