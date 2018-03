Serie A volgt voorbeeld van Premier League: transfermarkt sluit voor start van competitie

De transfermarkt in de Serie A zal volgend seizoen sluiten net voor de start van de competitie. Dat kwam de Italiaanse eersteklassers overeen en werd maandagavond bekendgemaakt na een vergadering van de Italiaanse profliga. De Serie A volgt hiermee het voorbeeld van de Engelse Premier League.

De Italiaanse eerste klasse begint volgend seizoen op 19 augustus. Precies 24 uur daarvoor gaat de transfermarkt in de Serie A dicht. Hetzelfde zal ook gelden voor de wintermercato.

Ook de Engelse eersteklassers bereikten in september vorig jaar een soort gelijke overeenkomst. Het zal in de Premier League komend seizoen niet meer toegestaan zijn spelers aan te trekken na 9 augustus. Verkopen mag wel, omdat de internationale transfermarkt pas sluit op 31 december.

In België nam de Pro League in oktober de beslissing te wachten op de beslissingen van andere competities. Voornaamste reden daarvoor was het scenario waarin spelers na het sluiten van de Belgische transfermarkt andere oorden zouden opzoeken, maar de clubs geen vervangers meer kunnen aantrekken.