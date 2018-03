Duizenden Tsjechen protesteren tegen heropleving van de communisten

Meer dan 28 jaar na de Fluwelen Revolutie hebben in Tsjechië duizenden mensen tegen een heropleving van de communisten gedemonstreerd. Maandagavond vonden manifestaties plaats in Praag, Brno, Plzen en negen andere steden. Aanleiding voor het protest is de verkiezing van de communistische afgevaardigde Zdenek Ondracek tot voorzitter van de parlementaire commissie voor het toezicht op de politiediensten. Ondracek maakte volgens het persbureau CTK in 1989 deel uit van de oproerpolitie die meedogenloos een demonstratie tegen het regime in Praag uit elkaar had geslagen.