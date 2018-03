Van Allyandra tot Zsa Zsa: ouders leggen uit waarom ze hun kind een originele naam gaven

Mijn kind is uniek, dus de naam moet dat ook zijn. Steeds meer ouders gaan op zoek naar die ene voornaam die hun kind onderscheidt van de rest. Meer dan 100.000 ­circuleren er tegenwoordig in Vlaanderen. ­Ouders noemen hun kind naar een liedje, of naar een sportman. Anderen verzinnen een compleet nieuwe naam. We vonden 26 Vlaamse kinderen met een niet alledaagse voornaam, eentje voor elke letter van het alfabet.