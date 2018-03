Gezondheidsapps straks op doktersvoorschrift? Ze werken echt, dus worden ze terugbetaald

Gezondheidsapps op je smartphone wérken: ze zorgen dat je sneller van het ziekenhuis naar huis kan, dat de dokter je beter kan opvolgen en dat je minder kans hebt op complicaties. Dat blijkt uit een evaluatie van minister De Block. “Volgend jaar zullen een aantal apps terugbetaald worden”, zegt projectleider Eric Van der Hulst.

De vinger op de camera van je smartphone leggen om hartritmestoornissen te detec­teren. Een armband die gaat trillen bij patiënten met een nieuwe kunstheup om duidelijk te maken dat ze aan hun revalidatie-oefeningen moeten beginnen. Met de juiste app is het kinderspel, en vooral: het werkt.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) heeft 24 van dergelijke apps zes maanden lang geëvalueerd. In de helft van de gevallen bleken ze resultaat te boeken. “Er waren minder ongeplande consultaties bij de dokter”, zegt De Block. “Of mensen konden sneller het ziekenhuis verlaten. De medicatie kon beter worden afgestemd. Minder patiënten moesten naar de spoed.”

Op dit moment wordt nog geen enkele van die apps terugbetaald door de ziekteverzekering. Daar komt verandering in. “Tegen volgend jaar zullen er zeker een paar worden terugbetaald”, zegt projectleider Eric Van der Hulst. “Op dit moment zetten we het controlemechanisme op poten waar die apps hun definitieve ‘examen’ moeten afleggen. De eerste evaluatie die we nu al gedaan hebben, was daarvoor nog te kort. Eens dat comité kan bepalen of zo’n app echt nut heeft, kunnen we in de loop van volgend jaar starten met de terugbetaling.”

Het is dan best mogelijk dat de dokter u geen pillen voorschrijft, maar een app op uw iPad. “Zo’n app zal altijd een deeltje zijn van een hele groep aan geneesmiddelen die je nodig hebt. En de terugbetaling zal altijd voor een specifieke groep zijn, niet zomaar voor iedereen”, zegt Van der Hulst.

Er zullen ook apps zijn die niet terugbetaald worden, maar die wel zullen zijn goedgekeurd door het nieuwe controle-organisme. “Dan weet een huisarts welke app hij kan aanraden om pakweg je bloeddruk te controleren. Op dit moment durven veel dokters dat nog niet, omdat ze niet weten of de gegevens bijvoorbeeld niet doorverkocht worden aan commerciële be­drijven. Als wij die toepassing op onze lijst zetten, kunnen we garanderen dat zoiets niet het geval is.”

Welke apps komen straks mogelijk in aanmerking?

Interpret-Dia - Monitoring van patiënten met diabetes type 1.

Een onderhuidse sensor stuurt rechtstreeks en voortdurend bloedsuikerwaarden door naar het elektronisch dossier van de patiënt. De dokter belt om de twee ­weken in plaats van consultatie om de drie maanden. Winst? Minder consultaties, minder kans op “hypo’s” (te lage bloedsuikerspiegel)

FibriCheck- Een app om hartritmestoornissen op te sporen.

Je legt je vinger op de camera van je smartphone en zo wordt je hartslag gemeten en doorgestuurd naar de arts. Winst? Bij vroege opsporing minder kans op hartfalen, minder complicaties

MoveUP - Een app voor patiënten die ­revalideren na een knieoperatie of kunstheup

Een armband trilt als het tijd is voor revalidatie-oefeningen. Winst? Betere training, niet te veel en niet te weinig. Minder consultaties bij de kinesist. Minder heropnames in het ziekenhuis.