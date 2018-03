Nog een Belgische profclub wordt Aziatisch: Moeskroen in Zuid-Koreaanse handen

Moeskroen staat dicht bij een overname door een Zuid-Koreaanse investeringsgroep. Als de deal met Bogo Limited rondkomt, zouden Les Hurlus meer financiële slagkracht krijgen. En zouden 8 van de 24 profclubs in België in Aziatische handen zijn.

“Dankzij de goeie resultaten in het competitiebegin en dankzij het werk van de directie, hebben de meerderheidsaandeelhouders van Moeskroen beslist een nieuwe partner te zoeken.” Zo begon gisteren een persmededeling van Moeskroen. De nieuwe partner zou de Zuid-Koreaanse groep Bogo Limited zijn. In een eerste fase zou die mee investeren, op lange termijn zou die de meerderheid van de aandelen verwerven. “Deze stap stelt ons in staat ons financieel te wapenen voor de volgende seizoenen”, klinkt het.

Dat Moeskroen uitgerekend nu naar buiten treedt met een mededeling, is niet toevallig. De club heeft het elk jaar lastig zijn licentie te halen. Bovendien rusten er al twee jaar ernstige verdenkingen op de herkomst van de financiële middelen van Latimer, het Maltese fonds dat nu eigenaar is van Moeskroen. Algemeen wordt aangenomen dat Latimer de dekmantel is van twee internationale spelersmakelaars, de Israëliër Pini Zahavi en de Albanees Fali Ramadani.

Dekmantel?

De centrale vraag is of ook Bogo Limited een dekmantel voor de makelaarsactiviteiten van het duo is, dan wel een nieuwe speler die een eigen koers zal varen. Moeskroen lichtte alvast de licentiecommissie in over het bestaan van de nieuwe partner. De deal met Bogo Limited werd mee tot stand gebracht door de Thai Pairoj Piempongsant, een gewezen zakenpartner van Zahavi. De kans lijkt groot dat Zahavi en Ramadani de plak zullen blijven zwaaien. Pairoj Piempongsant is overigens een naam als een klok in de Engelse voetbalwereld. Tien jaar geleden speelde hij een beslissende rol in de verkoop van Manchester City door de Thaise ex-premier Thaksin Shinawatra aan de sjeiks van Abu Dhabi.

Dekmantel of niet, op papier wordt Moeskroen binnenkort een club in Zuid-Koreaanse handen. Daarmee hebben op dit ogenblik 8 van de 24 profclubs in ons land Aziatische eigenaars. “Binnenkort zullen nog veel meer buitenlanders actief zijn in de Jupiler League”, zei Ken Choo, de Maleisische CEO van Cardiff City en bestuurslid van KV Kortrijk, vorige vrijdag op een debat over de toekomst van het Belgisch clubvoetbal in Luik. “Het is simpelweg niet tegen te houden.”

Binnen twee weken velt de licentiecommissie haar oordeel over de nieuwe structuur van Moeskroen.