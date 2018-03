Wordt België-Nederland in Brugge gespeeld?

De Belgische bond heeft een akkoord met Nederland om op 16 oktober de 127ste Derby der Lage Landen in België te spelen.

De kans is reëel dat de wedstrijd plaatsvindt in het Jan Breydelstadion. Het contract tussen de bond en de stad Brussel voor het ­gebruik van het Koning Boudewijnstadion loopt af eind mei. De KBVB kan wel individueel onderhandelen met de stad, maar in oktober zijn de werken aan het Neo-project op de Heizel begonnen. De stad wil dan zo veel mogelijk grote evenementen vermijden. Na Koning Boudewijn zijn Jan Breydel en Sclessin de grootste stadions in ons land. De kans is groot dat de keuze op Brugge zal vallen omdat de rivaliteit met Oranje nog iets meer leeft in Vlaanderen.

De laatste Derby der Lage Landen in België dateert van 2012. De Rode Duivels wonnen toen een spectaculaire wedstrijd met 4-2. Op 9 november 2016 speelde België 1-1 gelijk in Amsterdam.